روقا والجزيري والونش.. 8 غيابات مؤثرة للزمالك أمام بيراميدز في الدوري

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، نظيره بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

ويفتقد الزمالك لخدمات العديد من لاعبيه المؤثرين لأسباب مختلفة، فيغيب التونسي سيف الدين الجزيري لعدم الجاهزية، ويفتقد الفريق لخدمات محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للإصابة بقطع في وتر الخلفية، وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

كما يغيب محمد أشرف روقا لاعب الوسط للإيقاف، كما يغيب عمر جابر للإصابة، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة برشح في الركبة، وحسام أشرف ومحمد طارق لأسباب فنية.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية بعد حصوله على دفعة قوية بالفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة.

في المقابل حقق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الرالع برصيد 11 نقطة أيضا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن