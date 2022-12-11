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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء :إعداد نموذج للنقل الجماعي يحافظ على الشكل الحضاري لشرم الشيخ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء ونائبته، وكل الزملاء في المحافظة، على الجهود المبذولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ، والتي ساهمت في ظهور مدينة شرم الشيخ في صورة حضارية مُميزة جذبت أنظار الزوار، وكانت مثار فخر لنا جميعاً.

من جانبه أعرب اللواء خالد فودة عن تقديره للدعم الكبير من جانب رئيس الوزراء والحكومة، والمتابعة الدؤوبة لكافة المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء خالد فودة، تقريراً حول موقف عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث تناول موقف خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ، والتي تقوم على رؤية تستهدف استخدام منظومة نقل جماعي ذكي ومستدام صديق للبيئة، مؤمن بالكاميرات، ويغطي المحاور الرئيسية والعرضية بالمدينة يخدم السائح والمقيمين والعمالة.

وأوضح المحافظ أن اجمالي طول الشبكة بمدينة شرم الشيخ 115 كم ويتم تغطيتها بعدد 5 خطوط ضمن منظومة النقل المستدام، بالإضافة إلى خط سيتم تشغيله من داخل المطار، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تغطية المناطق ذات الكثافات السكانية والسياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ بمنظومة النقل المستدام، وتحقيق أعلى تردد ممكن لخدمة النقل العام، مع تقليل زمن الرحلة على الخطوط قدر الإمكان، وضمان الانتقال من نقطة إلى أخرى بأقل عدد ممكن من تغيير الخطوط.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعى المتميزة بالمدينة، بما يضمن استمرار الشكل الحضاري لمرفق النقل بمدينة شرم الشيخ الذي شهده مؤتمر COP27.  


كما عرض محافظ جنوب سيناء عدداً من الخطوات التي تقوم بها المحافظة للعمل على استدامة منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، حرصاً على الحفاظ على ظهور المدينة بالمظهر اللائق دوماً، وخاصة وأنها تشهد فعاليات عدديدة.

وتطرق المحافظ أيضاً إلى الجهود القائمة من أجل استكمال عدد من المشروعات الجديدة استعداداً لاستضافة مدينة شرم الشيخ الفعاليات المختلفة، فضلاً عن جهود تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات القائمة للحفاظ على ما تحقق وجعل المدينة دوماً في أفضل صورة.

كما عرض المحافظ موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا جهود الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتوفير المياه اللازمة لزراعتها، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة به، يروى بيها المسطحات الخضراء لديه.

وفي ختام الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر و حتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٢.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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