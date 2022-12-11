في يومهم العالمي.. الداخلية تقدم خدماتها الطبية وتستخرج الأوراق لذوي الإعاقة مجانا

استقبل قطاعا (الأحوال المدنية – الوثائق)، المواطنين من ذوى الإعاقة لاستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) لهم (مجاناً) وذلك بالإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.

وتوافد عدداً من ذوى الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الشرطية.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، باستقبال عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.

ويأتي ذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.

AD50E346-2333-40D7-A2A1-50326AE1CA50

F001376F-289B-4A7D-9027-852D092B97AC

BCC0850F-1D37-49F5-BB36-6F004013232B

105BF64D-6111-4358-8C8D-CDEE087D56A3