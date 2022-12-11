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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة تلميذ بالمدرسة في حادث سير بالشيخ زويد

نقل مصابين لمستشفي
نقل مصابين لمستشفي العريش العام

أصيب تلميذ بالمدرسة،  في حادث سير علي الطريق الدولي بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء،  وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج،  وأخطرت الأجهزة المعنية بالحادث. 

وتلقت أجهزة الأمن  بشمال سيناء،  بلاغا بوب ت حادث سير  علي الطريق الدولي  الشيخ زويد  رفح مما أسفر عن أثاب الطفل خير عبد العزيز  خير ٧  سنوات بكسر بعظمة الفخذ الأيسر الثلث العلوي من الفخذ .

سيارة إسعاف 


وتم نقله بسيارة إسعاف الي مستشفي الشيخ زويد المركزي،  لتلقي العلاج..حيث تم عمل الاسعافات الأولية وتحويله لمستشفي العريش العام للعرض علي أستشاري الأوعية الدموية وأستشاري العظام واجراء العمليات اللازمه .

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برتوكول تعاون مشترك بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء

الشيخ زويد تلميذ حادث الطريق اصابة

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