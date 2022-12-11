بطولة كرة القدم بكلية الهندسة جامعة القاهرة .. اليوم

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن عقد مباراة نصف النهائي من بطولة الجامعة لكرة القدم في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق 11 من ديسمبر

جامعة القاهرة

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات والتشطيبات النهائية، لافتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبًا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها جامعة القاهرة على كافة المستويات وفق جدول زمني محدد.





ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية بجامعة القاهرة الدولية على أعلى مستوى من الكفاءة والتقنية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق للجامعة الأم، مشيرًا إلى أن التشطيبات الداخلية والخارجية، على وشك الإنتهاء ووصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص به، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن إنشاء جامعة القاهرة الدولية يهدف لأن تصبح صرحا متميزا وفريدا بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، يعكس استراتيجية جامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، مؤكدا أهمية الاستثمار في التعليم العالي والنظر إليه كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأكيد مكانة الدولة المصرية كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.