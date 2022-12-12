برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : خلاف مع مديرك

برج الثور ذكي وطموح وجدير بالثقة، يقدر مواليد الثور الصدق قبل كل شيء ويفخرون بأن علاقاتهم الشخصية تميل إلى أن تكون خالية من الدراما.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

عائلتك لديها أخبار جيدة لمشاركتها معك، حيث يقول التنبؤ الفلكي اليومي، هناك احتمال كبير أن يبدأ شيء جديد في عائلتك وهو يوم ممتع لقضاء بعض الوقت مع أحبائك، إذا كنت تخطط لترتيب رحلة عائلية ، فإن اليوم هو اليوم المناسب للقيام بذلك، قد تكون هناك بعض الخلافات مع رئيسك في العمل أو زميل في العمل ، لكن الاتساق والتفاني سيساعدك على حل النزاع، سيكون لديك وقت فراغ كافي اليوم وينصح بتقديم الدعم والرعاية التي تحتاجها أسرتك وتتوقعها منك.

توقعات برج الثور مهنيا

أنت موظف ثابت ومتفاني في شركتك ويقدر رئيسك عملك، ومع ذلك بسبب عبء العمل المفرط، قد لا تتمكن من أخذ إجازة، وهذا قد يخلق خلافات بينك وبين رئيسك في العمل، يوصى بإقناع رئيسك في العمل بأدب حتى يتمكن من تلبية رغباتك في أقرب وقت ممكن.

توقعات برج الثور صحيا

يجب أن تفكر في قضاء بعض الوقت مع بعضكما البعض في الصباح، مما سيؤدي في النهاية إلى تنشيطك جسديًا وذهنيًا اليوم.

توقعات برج الثور عاطفيا

سيأتي شريك حياتك لمسافات طويلة لزيارتك اليوم، هذا سوف يفاجئك وسوف يضيء يومك ومع ذلك ، يُنصح بتأجيل أي مقترحات حتى الشهر المقبل لأن النجوم ليست في صالحك في الوقت الحالي.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

سوف تكسب أرباحًا جيدة في العمل اليوم، ولكن يُنصح بعدم الاستثمار في العقارات اليوم والانتظار لمدة أسبوع للقيام بذلك عندما تتراصف النجوم.