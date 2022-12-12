عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 : خلاف مع مديرك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

برج الثور ذكي وطموح وجدير بالثقة، يقدر مواليد الثور الصدق قبل كل شيء ويفخرون بأن علاقاتهم الشخصية تميل إلى أن تكون خالية من الدراما.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

txt

4 أبراج مادية وبتحب الفلوس.. الأسد بيشتري دهب والحوت في الشوبينج

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

عائلتك لديها أخبار جيدة لمشاركتها معك، حيث يقول التنبؤ الفلكي اليومي، هناك احتمال كبير أن يبدأ شيء جديد في عائلتك وهو يوم ممتع لقضاء بعض الوقت مع أحبائك، إذا كنت تخطط لترتيب رحلة عائلية ، فإن اليوم هو اليوم المناسب للقيام بذلك، قد تكون هناك بعض الخلافات مع رئيسك في العمل أو زميل في العمل ، لكن الاتساق والتفاني سيساعدك على حل النزاع، سيكون لديك وقت فراغ كافي اليوم وينصح بتقديم الدعم والرعاية التي تحتاجها أسرتك وتتوقعها منك.

توقعات برج الثور مهنيا

أنت موظف ثابت ومتفاني في شركتك ويقدر رئيسك عملك، ومع ذلك بسبب عبء العمل المفرط، قد لا تتمكن من أخذ إجازة، وهذا قد يخلق خلافات بينك وبين رئيسك في العمل، يوصى بإقناع رئيسك في العمل بأدب حتى يتمكن من تلبية رغباتك في أقرب وقت ممكن.

توقعات برج الثور صحيا

يجب أن تفكر في قضاء بعض الوقت مع بعضكما البعض في الصباح، مما سيؤدي في النهاية إلى تنشيطك جسديًا وذهنيًا اليوم.

توقعات برج الثور عاطفيا

سيأتي شريك حياتك لمسافات طويلة لزيارتك اليوم، هذا سوف يفاجئك وسوف يضيء يومك ومع ذلك ، يُنصح بتأجيل أي مقترحات حتى الشهر المقبل لأن النجوم ليست في صالحك في الوقت الحالي. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

سوف تكسب أرباحًا جيدة في العمل اليوم، ولكن يُنصح بعدم الاستثمار في العقارات اليوم والانتظار لمدة أسبوع للقيام بذلك عندما تتراصف النجوم. 

برج الثور توقعات برج الثور ‏توقعات برج الثور عاطفيا توقعات برج الثور صحيا توقعات برج الثور مهنيا برج الثور وحظك اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتعديل نظام السوبر المصري

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

4 أبراج مادية وبتحب الفلوس.. الأسد بيشتري دهب والحوت في الشوبينج

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : بشرى سارة لهؤلاء

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : عرض زواج قريباً

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : فرص عمل جديدة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : تضطر إلى السفر

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : دعم من حبيبك

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : احتمالية إنهاء علاقتك

ترشيحاتنا

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

شاهد..فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة..ما الحكاية؟

اعتزال رونالدو بعد الخروج من المونديال.. شقيقة الدون تفجر مفاجأة مدوية.. فيديو

مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة

الجيش الروسي يعلن عن تحقيق تقدمات ميدانية ضد القوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ