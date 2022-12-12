صعوبات التعليم المدمج.. دورة تدريبة الخميس المقبل بجامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعليم المدمج "

وأوضح مركز التعليم المدمج أن مواعيد انعقاد الدورة سوف يكون يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر.

وعلي جانب آخر كانت قد نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.

حضر الاحتفالية، الدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الإعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتور تامر محمد السعيد القائم بأعمال مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، والدكتور علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات من ذوي الهمم وذويهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان المنياوي، إن جامعة القاهرة حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية، لافتًة إلى أن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة يخدم المجتمع الداخلي والخارجي ويهتم بنشر ثقافة الدمج ليكفل حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة مثل الوصول لأي مكان داخل الجامعة، ويتيح أمامهم كافة المقررات التعليمية، وحق المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.