عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صعوبات التعليم المدمج.. دورة تدريبة الخميس المقبل بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعليم المدمج " 

وأوضح مركز التعليم المدمج أن مواعيد انعقاد الدورة سوف يكون يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر.

تشبه النار| ملكة الزخات الشهابية تتساقط على مصر.. الثلاثاء

وعلي جانب آخر كانت قد نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.

حضر الاحتفالية، الدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الإعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتور تامر محمد السعيد القائم بأعمال مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، والدكتور علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات من ذوي الهمم وذويهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان المنياوي، إن جامعة القاهرة حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية، لافتًة إلى أن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة يخدم المجتمع الداخلي والخارجي ويهتم بنشر ثقافة الدمج ليكفل حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة مثل الوصول لأي مكان داخل الجامعة، ويتيح أمامهم كافة المقررات التعليمية، وحق المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ