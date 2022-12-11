عمر كمال بعد إلغاء إيقافه: اللي حصل جهل مني.. وبطلت حوارات زمان

علق الفنان عمر كمال على قرار إيقاف نشاطه من قبل نقابة الموسيقيين، وإحالته للتحقيق، في أزمة جديدة، انتهت بتخفيف العقوبة.

وأضاف “عمر كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، بعد تولي النقيب مصطفى كامل؛ مضيت بالفعل على القرارات الجديدة، المتعلقة بالسفر إلى الخارج، وإبلاغ النقابة، لكني سافرت من غير تصريح، بجهل مني".

وأكمل: قدمت جولة غنائية من 5 حفلات في عدة دول، منها: قطر ودبي وهولندا وبرشلونة، وما أخدتش تصريح من النقابة، متابعا: عند معرفتي بقرار النقابة؛ توجهت لهم اليوم، ووجدت أن العقوبة تنص على إيقاف أسبوع، وغرامة 100 ألف جنيه.

واسترسل:" قدمت طلب التماس؛ لكون الأمر غير مقصود تماما، وبالفعل تم تخفيف العقوبة إلى غرامة 50 ألف جنيه"، مؤكدا أنه لم يكن يدري بتفعيل البند.

وأوضح:"بطلت الحوارات والمشاكل بتاعت زمان.. كنت بعمل حاجات مش كويسة، لكن الواحد عقل ونضج وبقيت أشتغل على نفسي".

ولفت إلى أنه قدم حفلات غنائية على هامش كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العديد من الحفلات في قطر ودبي وهولندا وبرشلونة.