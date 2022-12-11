بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

أثارت البلوجر هدير عاطف جدلا بعد اختفائها صباح اليوم هي وابنتها .

ونشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف بالنشر عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، و هي تصرخ وهذا فيما بعد اختفاء ابنتها في صباح اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 حيث أنه تم نشر ستوري عبر انستجرام من قبل طليقها بلال أنه تم اختتطاف زوجته وابنته وهو ليس على علم وهو ما جعل الجميع في حالة خوف من ما يمكن ان يحدث لهما.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها لتعرف عليها .

ونشر طليقها "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، يوضح اختفاء ابنته وطليقته منذ أمس وعدممعرفة مكانهما، خاصة أنه تعرض للتهديدات منذ فترة قصيرة بخطف ابنته وزوجته .

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقا عمري وحقبنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي ، اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها .

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى ” .

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