ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال نشر صورة جمتهما عبر حسابها على “إنستجرام”.

علقت ياسمين على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة يارب”.

يذكر أن أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، انضمام عدد من النجمات إلى مسلسلها الرمضاني المقبل "ضرب نار" الذي تشارك في بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحهما سويا في مسلسل "اللي مالوش كبير".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن قائمة نجمات مسلسل ضرب نار التي تضم كل من الفنانة القديرة سهير المرشدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، وبدرية طلبة، عبر ستوري إنستجرام.

وتعاقدت الفنانة سهير المرشدي علي بطولة مسلسل ضرب نار، المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني بعد غياب امتد لما يقرب من 4 سنوات، منذ أيام.

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري، الذي أخرج لهما مسلسل اللي مالوش كبير وحققوا سويا نجاحا كبيرا في رمضان 2021، ومن قبله مسلسل ونحب تاني ليه الذي قدمته ياسمين عبد العزيز عام 2020 مع كريم فهمي.