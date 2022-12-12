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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لأول مرة.. معتز الدمرداش يكشف إسم والدته الحقيقي ووالده كان ديكتاتورا في الإخراج

معتز الدمرداش
معتز الدمرداش

حل الإعلامي معتز الدمرداش ضيفا في برنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع علي قناة “dmc” للكشف عن بعض تفاصيل حياته الخاصة وبدايته مشواره الإعلامي والفني.

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معتز الدمرداش: فنان الكاريكاتير رمسيس سخر مني بعد نشرة أحداث 24 ساعة.. فيديو

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لأول مرة.. معتز الدمرداش يكشف عن الاسم الحقيقي لـ كريمة مختار.. فيديو

وكشف الإعلامي معتز الدمرداش أن والده نور الدمرداش كان فناناً حقيقيا ووقف الي جانب والدته كثيراً وساعدها في دخولها للمجال الفني في بداية الأمر.

والدي كان ديكتاتور في الإخراج 

واضاف "معتز الدمرداش"، أن عائلة والدته كانت رافضة تماما دخولها مجال الفن بسبب العادات والتقاليد وقت ذلك، ولكن والده كان معها حتي استطاعت أن تحقق ما تريد داخل مجال الفن.

وتابع معتز الدمرداش أن والده كان يجيد السيطرة علي جموع الممثلين في حالة الإخراج ولذلك كانوا يسمونه بالديكتاتور.

وأوضح معتز الدمرداش أنه قابل الفنانة سعاد حسني قبل وفاتها بعام واحد في لندن.

وقال الإعلامي معتز الدمرداش إنه قدم برامج توك شو على مدار ١٥ عام كاملين، مشيرا إلى أن أصعب حوار تلفزيوني قام به كان مع المحامي فريد الديب.

فنان الكاريكاتير سخر منه 

مضيفا أن فنان الكاريكاتير رمسيس سخر منه بعد نشرة أحداث ٢٤ ساعة في مجلة صباح الخير وهذا سبب له ألم نفسي كبير، موضحا أنه كان يعمل معيدا في كلية الإعلام وقت تقديمه لنشرة أحداث ٢٤ ساعة.

متابعا أنه اجتاز اختبار المذيعين قبل تقديمه لنشرة أحداث ٢٤ ساعة ولم يكن ذلك بالواسطة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن ينسي حواره مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي.

وأكد الإعلامي معتز الدمرداش أن والدته هي الجزء الأساسي في جميع النجاحات التي قام بها في حياته الشخصية والعملية وتحديدا في حياته المهنية بسبب أنها كانت دائما تشجعه وتقف بجانبه في جميع الأوقات الصعبة.

مشيرا إلى أن والدته قامت بأعمال فنية مشرفة ولم تقوم بأي عمل مخذي أو غير مشرف في تاريخها الفني، مشيرا إلى أن سيرتها الطيبة كانت تفتح له الأبواب طيلة حياته الفنية والمهنية والإعلامية.

ماما كريمة في المنزل تختلف عن في الدراما 

وتابع معتز الدمرداش أن والدته لم تكن في المنزل كما كانت في الدراما، موضحا أنها كانت شديدة الصرامة معهم في المنزل وكانت طيبة ولكنها لم تكن ساذجة.

وكشف معتز الدمرداش إسم والدته الحقيقي ، فهي عطيات محمد عبد الخالق البدري وهي من حي مصر القديمة بالتحديد.

وصرح الإعلامي معتز الدمرداش عن سر خوضه تجربة التمثيل كضيف شرف في بعض الأعمال الفنية التي قام بها من قبل ونجح فيها.

السينما والدراما هي أرشيف لتاريخ مصر

واضاف "معتز الدمرداش"، أنه يعتبر السينما والدراما هي أرشيف لتاريخ مصر لتسجيل فترات تاريخية وهامة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه يعتبر أعماله الفنية إمتداد لأعمال أهله الفنية التي كانت من قبل.

وتابع معتز الدمرداش أن والدته عندما قامت بالمشاركة في فيلم ساعة ونص جعلت الجميع يبكي بسبب ظهورها لمدة ٧ دقائق فقط ولكنها أبدعت في تلك المشاهد القليلة.

مفيد فوزي توك شو سعاد حسني كريمة مختار نور الدمرداش مجال الفن الإعلامية إيمان الحصري الاعلامي معتز الدمرداش المحامي فريد الديب

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