لأول مرة.. معتز الدمرداش يكشف عن الاسم الحقيقي لـ كريمة مختار.. فيديو

أكد الإعلامي معتز الدمرداش أن والدته هي الجزء الأساسي في جميع النجاحات التي قام بها في حياته الشخصية والعملية وتحديدا في حياته المهنية بسبب أنها كانت دائما تشجعه وتقف بجانبه في جميع الأوقات الصعبة.

وأضاف "معتز الدمرداش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن والدته قامت بأعمال فنية مشرفة ولم تقوم بأي عمل مخذي أو غير مشرف في تاريخها الفني، مشيرا إلى أن سيرتها الطيبة كانت تفتح له الأبواب طيلة حياته الفنية والمهنية والإعلامية.

وتابع معتز الدمرداش أن والدته لم تكن في المنزل كما كانت في الدراما، موضحا أنها كانت شديدة الصرامة معهم في المنزل وكانت طيبة ولكنها لم تكن ساذجة.

وكشف معتز الدمرداش إسم والدته الحقيقي ، فهي عطيات محمد عبد الخالق البدري وهي من حي مصر القديمة بالتحديد.

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