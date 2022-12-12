موقف الزمالك من عرض البرتغال لضم نجم دفاع الفريق

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض عرضا من فيتوريا جيماريش البرتغالي للتعاقد مع المدافع حسام عبدالمجيد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc:"فيريرا يغلق الباب أمام رحيل عبدالمجيد أو لاعب من الأساسيين، والزمالك لن يفرط فى اللاعب بسهولة".

وأضاف: "فيريرا أيضا غير متحمس للتعاقد مع عبدالله السعيد في شهر يناير المقبل، بعد ازمة اللاعب مؤخرا مع نادي بيراميدز".

وأشار، إلى أن فيريرا يرى إلى أن أهم 4 لاعبين في مصر حاليا هم الونش وزيزو وامام عاشور ومعهم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، وباقي اللاعبين في الدوري في مستوى واحد.