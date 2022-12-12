عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الزمالك من عرض البرتغال لضم نجم دفاع الفريق

الزمالك
الزمالك

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض عرضا من فيتوريا جيماريش البرتغالي للتعاقد مع المدافع حسام عبدالمجيد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc:"فيريرا يغلق الباب أمام رحيل عبدالمجيد أو لاعب من الأساسيين، والزمالك لن يفرط فى اللاعب بسهولة".

وأضاف: "فيريرا أيضا غير متحمس للتعاقد مع عبدالله السعيد في شهر يناير المقبل، بعد ازمة اللاعب مؤخرا مع نادي بيراميدز".

وأشار، إلى أن فيريرا يرى إلى أن أهم 4 لاعبين في مصر حاليا هم الونش وزيزو وامام عاشور ومعهم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، وباقي اللاعبين في الدوري في مستوى واحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

فضل قيام الليل للزواج.. الإفتاء: هذه الآية تعجل بالفرح و7 جوائز أخرى

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

اتحاد الكرة يحيل قضية مراهنات مباراة قنا وطامية للنيابة العامة.. تفاصيل صادمة

موقف الزمالك من عرض البرتغال لضم نجم دفاع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ