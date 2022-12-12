الطاوسي: من حق الشعب المغربي أن يحلم بالتتويج بالمونديال

أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب أن منتخب بلاده يسير بخطى غير متوقعة في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر.

وقال رشيد الطاوسي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "منتخب المغرب حقق ما يشبه المعجزة الكروية في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر بعد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم أمام منتخب فرنسا في مباراة قوية بين المنتخبين".

وتابع: "من حق الشعب المغربي أن يحلم بالتتويج ببطولة كأس العالم في قطر حالياً خاصة بعد النتائج الجيدة في البطولة أمام بلجيكا وإسبانيا والبرتغال ".