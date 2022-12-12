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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

حرق الدهون
حرق الدهون

يمكنك إنقاص الوزن بسهولة عن طريق تناول مشروبات حرق الدهون  والأطعمة الصحية وممارسة الرياضة. يمكن أن تساعد بعض المشروبات بجانب ممارسة بعض التمارين الصحية، في سرعة إنقاص الوزن وزيادة حرق السعرات الحرارية ومن أفضل المشروبات مشروب الليمون والزنجبيل فهو  يقلل من مقاومة الأنسولين، ومن كمية الدهون المخزنة في الجسم. 

 

من ناحية أخرى، فقد ثبت أن الزنجبيل يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام كما انه يحتوي على مركب نشط يسمى جينجيرول يساعد على الهضم ويقلل من مشاكل الأمعاء المختلفة مثل التهاب المعدة والإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي.

 يعتبر الزنجبيل أيضًا مضادًا شديدًا للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي وبشكل عام، يمتلك هذا المزيج أيضًا خصائص تقوي المناعة كما يساعد هذا المشروب على الهضم والتوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، والتي تلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن.

هذا ما تحتاجه:

1 لتر ماء

2 حبة ليمون

الزنجبيل المبشور

نصف ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة ليمون

طريقة:

في وعاء كبير، يؤخذ لترًا واحدًا من الماء وبعد ذلك،  شريحتان من الليمون وإضافتهم إلى الماء ولإضافة الزنجبيل والفلفل، ثم الغليان لمدة خمس دقائق واتركه يبرد قليلًا، ثم يصفي الماء.

في كوب أضيفي الخليط الدافئ ويضاف العسل وعصير الليمون ويخلط جيدا.

انقاص الوزن الاطعمة الصحية التمارين الصحية اضطراب المعدة القولون العصبي

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