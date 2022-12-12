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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الطبية يستقدم بعثة مشترين تضم 50 مستوردا دوليا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج، استقدام بعثة مشترين دوليين خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2022، بفندق هيلتون هليوبوليس بمصر، وذلك في إطار التوجهات الرئاسية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة، شارك في تنظيم البعثة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الخارجية.

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ويستهدف المجلس والشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية تصدير المنتجات محلية الصنع في إطار مبادرة "معا للتصدير" التي أطلقها المجلس لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة واعدة.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يسعى إلى مساندة دول الجوار التي اتجهت إلى مصر لتكون بديلًا للأسواق العالمية المصنعة والمصدرة للمنتجات الطبية، نظرا لتداعيات الأزمات العالمية مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وما صاحبها من تبعيات كفقدان الدول الكبيرة مثل الصين والهند ميزة توفير المنتجات الطبية، سواء من خلال التأخير في التصدير، أو ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب أزمة الوقود العالمية.

وكشف ، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري على أن يتم تنظيم زيارات للمصانع المصرية يوم 20 ديسمبر، حيث تضم البعثة ما يزيد عن 50 مستورد ووكيل وموزع من مجموعة من الدول العربية والإفريقية، والتي منها: السعودية، تونس، العراق، الأردن، اليمن، غانا، رواندا، أوغندا، كينيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، الصومال.

وأشار الدكتور ماجد جورج إلي أن المجلس التصديري للصناعات الطبية اختار الشركات المشاركة في هذا الحدث عبر معايير معينة، كما اختار الدولة المذكورة بعد استكمال المجلس لنتائج الدراسات التي أجراها خلال الفترات السابقة لتحديد الدول المستهدفة التي تعتبر أسواقها ذات أهمية كبيرة وواجهت مشاكل فى الاستيراد من الدول المهيمنة (الهند والصين).

وقام المجلس التصديري بتعميم كتالوجات الشركات الأعضاء، حيث توافدت أكثر من 150 شركة للمشاركة في بعثة المشتريين من الدول العربية والإفريقية، ولكن قام المجلس التصديري بدراسة تلك الشركات واحتياجاتهم من مصر، ومدى توافرها فى الشركات المصرية، حيث تم اختيار ما يزيد عن 50 شركة أبدت رغبتها في التعامل المباشر مع الشركات المصرية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي سيشارك فيها أكثر من 24 مشترٍ، وذلك بالتنسيق مع مدير مجلس الأعمال المصري السعودي الذي قام بتشجيع الشركات السعودية على المشاركة في هذه البعثة.

وحرص المجلس التصديري للصناعات الطبية على مشاركة كافة قطاعات المجلس التصديري في تلك البعثة وهي: الأدوية البشرية والبيطرية، المستلزمات الطبية، منتجات المعامل، الأثاث الطبي، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل العلاجية، والمكملات الغذائية الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المصرية المشاركة في البعثة تبلغ حوالي 65 شركة في كافة القطاعات الطبية، بالتنسيق مع شركة Expo Consultants والتي تقوم ببناء وتجهيز المعرض للشركات المصرية المشاركة في البعثة.

ويهدف المجلس من خلال هذه البعثة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها إلى الدول المستهدفة، وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول العربية والإفريقية، في ظل اهتمام الدولة بدعم أواصر علاقات التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة وتنوع التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار مع الدول العربية والإفريقية.

 

صادرات فيروس كورونا وزارة التجارة والصناعة الهند الصناعة التصدير وزارة الخارجية Finance Real Estate

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