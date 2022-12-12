عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بسوهاج وإصابة 6 أشخاص

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة ووقوع ومصابين دائرة المركز.

خلال يومين.. تحرير 138 محضرًا تموينيًا في سوهاج

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "نادر ف س ا- 50 عامًا- عامل- مصاب جرح رضي بالجبهه وأخر بفروه الرأس، ونجله توماس ن ف- 22 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات باليد اليمنى، وعادل ر ف س- 21 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس".

 

وبين طرف ثان كلٍ من "رضا وي ي- 53 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، وبهاء ر وي- 30 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمه أسفل العين اليمنى، ومقار ر وي- 28 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، نجلي الأول"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

 

وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة خلافات الجيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

الدواء به سم قاتل.. الصحة العامة تحذر المواطنين من أمر مهم

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدينة جدة السعودية.. وفيديوهات توثق أزمة الحركة

بعد القبض عليها.. شاهد أغرب ملابس هدير عاطف المثيرة للجدل

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 12/12/2022

موضوعات متعلقة

صحة سوهاج: تطعيم 467 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

ترشيحاتنا

هدير عاطف .. 5 معلومات عن البلوجر الشهيرة بعض القبض عليها

اقتصاد السعودية| الاحتياطيات الأجنبية بالمملكة بأعلى مستوى منذ مارس 2020

صقر: مشروع "انطلاق" يحتضن المبتكرين ويدعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.. خاص

المساجد تدعو للصلاة بالمنازل وتعليق الدراسة بمكة المكرمة بسبب السيول

حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش إلى سجن الصف

"اللي إداك يدينا يا سيدي".. دبابة مستعملة للبيع بـ 95 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

بشورت وتيشيرت.. أول ظهور لأنغام بعد العملية يثير ضجة علي الفيسبوك

وبخته بالملعب.. شاهد صور اللاعب أشرف حكيمي وزوجته

هربان واتقبض على مراته.. شاهد صور هدير عاطف بالتحقيقات

فيديو

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ