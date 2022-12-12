خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بسوهاج وإصابة 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة ووقوع ومصابين دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "نادر ف س ا- 50 عامًا- عامل- مصاب جرح رضي بالجبهه وأخر بفروه الرأس، ونجله توماس ن ف- 22 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات باليد اليمنى، وعادل ر ف س- 21 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس".

وبين طرف ثان كلٍ من "رضا وي ي- 53 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، وبهاء ر وي- 30 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمه أسفل العين اليمنى، ومقار ر وي- 28 عامًا- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، نجلي الأول"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.