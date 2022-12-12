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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ليست بابل شيت.. إعلام القاهرة تكشف نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أنهت كليات جامعة القاهرة ، امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الأول ولذلك يتساءل الطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

كلية الإعلام 

ومن جانبها ، كشفت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 . 

وقالت الدكتورة حنان جنيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون بنظامى المقالي و البابل شيت و ليس البابل شيت فقط. 

كما أكدت على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون حضوريا بالكلية و ليست أونلاين مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية . 

جامعة القاهرة 

كانت قد نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.

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حضر الاحتفالية، الدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الإعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتور تامر محمد السعيد القائم بأعمال مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، والدكتور علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات من ذوي الهمم وذويهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على إحياء الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة كل عام وتقديمه الدعم الكامل لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن كل الطلاب المعاقين هم أبناؤنا، مشيرًا إلى أن مراكز الجامعة ليست مجرد مكان لتقديم الخدمة بل تُقدم الدعم لهم وتُؤسس حقوقهم، مؤكدًا أن الجامعة لا تنظر لطلابها من ذوي الإعاقة نظرة إحسان بل هم أصحاب حقوق ولديهم قدرات وملكات تعمل الجامعة على إبرازها، موجهًا الشكر للطلاب من ذوي الإعاقة وذويهم الذين حرصوا على الوقوف وراء أبنائهم وقدموا لهم كافة أشكال الدعم والرعاية.

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