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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة لتقييم الوضع البيئي لـ 44 مسبكا في الكوم الأحمر بالجيزة

صدى البلد

قامت الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة  بوزارة البيئة بتشكيل لجنة لعمل دراسة كاملة للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر وتوابعها بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقد تم المشاركة فى اجتماع برئاسة نائب محافظة الجيزة لتقييم الوضع البيئي للمسابك بالمنطقة وذلك بحضور ممثلين عن بعض الجهات البحثية المختصة بالنشاط الصناعي، وممثلين عن المسابك بمنطقة الكوم الأحمر.

قامت اللجنة بتنفيذ دراسة متكاملة لتقييم الوضع البيئي عن المسابك في المنطقة والآثار السلبية خطيرة التى تنتج عنها وتهدد الصحة العامة للمواطن المصري، كما تم حصر المسابك بأنواعها وعرض جميع القرارات والتراخيص وتحديد أنواع الملوثات وتصنيفها وتحليلها من واقع الرصد البيئي، ومشاركة أصحاب المسابك والجهات المحلية في إعادة تأهيلها البيئي وذلك في أماكنها أو نقلها لمنطقة صناعية معتمدة، وتحديد دور الجهات المختلفة لتنفيذ أفضل الحلول البيئية.

كما شاركت اللجنة بمعاينات ميدانية، وإجراء مسح شامل للمسابك من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة للوقوف على الوضع البيئي للمسابك البالغ عددها 44 مسبكا بالمنطقة من ناحية تحسين الوضع البيئي لهم في المنطقة والوقوف على المسابك التي يلزم نقلها إلي منطقة صناعية.

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