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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب حلوان يحصدون 7 ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة الجامعات للسباحة والزعانف

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة، وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.


حيث فاز طلاب جامعة حلوان بثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات برونزية حيث جاءت النتيجة كالتالي:

فاز الطالب سيف احمد عبد المنعم بالميدالية الذهبية فى سباق 50 متر حر، كما وحصل الطالب محمد محمود محمد على ميداليتين  برونزية في سباق 1500 متر و400 متر حرة.
وجاءت نتيجة الزعانف طلبه كتالى حصل الطالب مروان ابراهيم عسكر لسباقى 200 متر و400 متر مزدوج  على ميدالتى ذهبية ومركز اول،  الطالب أحمد حسين عباس حصل على ميدالية برونزية والمركز الثالث فى سباق 400 متر مونو كما حصل فريق التتابع 4 *100 مختلط على المركز والميدالية البرونزية وهم الطالب مروان ابراهيم عسكر وأحمد حسين عباس ومريم جلال سعيد وسجل هشام 
وفازوا بالمركز اول تتابع 4x100 للطالبات كل من  كنزي احمد علي، يارا ياسر يحيى،  نجاة محمد عمر، لوجين يوسف أحمد.

وقدم  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطلاب لما قدموه من آداء قوي ومتميز خلال مشاركتهم فىبطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة مُتمنياً للجامعة وطلابها مزيد من التميز وحصد البطولات مُثمناً جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة لإعداد طلاب متميزين للمشاركة فى كافة المحافل والبطولات.
وقد  افاد رئيس جامعة حلوان  أن هذه البطولات والمشاركات تتيح للطلاب التواصل مع زملائهم من الجامعات الأخرى في ظل اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الطلابية والتي تعد عنصر رئيسي من عناصر العمل الجماعي وبناء شخصية الطالب الجامعى.

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