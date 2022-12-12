فقرة يومية بالإذاعة المدرسية في بني سويف حول المشروعات القومية وحياة كريمة

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بزيارة "اليوم الاثنين" تفقد خلالها مدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط التابعة لإدارة تعليم الواسطى، ورافقه خلالها نبيل حميد مدير الإدارة.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال زيارته قرر وكيل الوزارة، مجازاة إدارة المدرسة وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتقصير في العمل وعدم انضباط العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، مشدداً على أهمية استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ.

كما وجه وكيل التعليم بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول المشروعات القومية وحياة كريمة إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.