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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنظم مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 2022/12/12 حتى 2022/12/15، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند.

جدير بالذكر أن مسابقة الرسم "لمحات من الهند" تقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

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