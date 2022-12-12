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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلت المرة دي.. خالد الغندور يعلق على قرعة دورى أبطال إفريقيا| شاهد

صدى البلد

نشر الاعلامى خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” بعد قرعة دورى ابطال افريقيا .

 

وكتب خالد الغندور “ يا ابن المحظوظة فلت المرة دي ”.

 

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: فيتا كلوب- شبيبة القبائل- بترو أتليتكو الأنجولي- الوداد المغربي.

المجموعة الثانية: قطن سبورت- الهلال السوداني- صن دوانز- الأهلي.

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي- سيمبا التنزاني- حوريا كوناكري- الرجاء البيضاوي.

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني- شباب بلوزداد- الزمالك- الترجي التونسي.

ونقلت قنوات "أون تايم سبورت"، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، عبر قنواتها المختلفة، كما بثتها القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا
التصنيف الأول: الوداد الرياضي المغربي - الأهلي المصري - الترجي التونسي - الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: صنداونز الجنوب أفريقي - الزمالك المصري - بترو أتلتيكو الأنجولي - حوريا كوناكري الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فايبرز الأوغندي - فيتا كلوب الكونغولي.

مصر المغرب الزمالك خالد الغندور دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني الأهلى

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