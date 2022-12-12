أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي المجموعة التي وقع فيها فريق الزمالك لكرة القدم ضمن بطولة دوري ابطال افريقيا، بعد سحب قرعة دور المجموعات اليوم.

وكتب خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، قائلا:" أقوي مجموعة الترجي و الزمالك و المريخ و شباب بلوزداد".



وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: فيتا كلوب- شبيبة القبائل- بترو أتليتكو الأنجولي- الوداد المغربي.

المجموعة الثانية: قطن سبورت- الهلال السوداني- صن دوانز- الأهلي.

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي- سيمبا التنزاني- حوريا كوناكري- الرجاء البيضاوي.

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني- شباب بلوزداد- الزمالك- الترجي التونسي.

ونقلت قنوات "أون تايم سبورت"، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، عبر قنواتها المختلفة، كما بثتها القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الوداد الرياضي المغربي - الأهلي المصري - الترجي التونسي - الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: صنداونز الجنوب أفريقي - الزمالك المصري - بترو أتلتيكو الأنجولي - حوريا كوناكري الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فايبرز الأوغندي - فيتا كلوب الكونغولي.