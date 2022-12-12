بإطلالة جديدة.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بـ اطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت على إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.



وشاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.