كولدير سبب اندلاع حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات حريق محدود اندلع داخل محكمة شمال الجيزة، الاثنين.

بينت المعاينة عن نشوب حريق بمبرد مياه "كولدير"، وسيطر أفراد الأمن الإداري على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل المحكمة المشار إليها.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.