خبير تربوي تحدد ضوابط علاج ظاهرة العنف المدرسي بين الطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ظاهرة العنف انتشرت فى مدارسنا خلال الآونة الأخيرة، وتظهر فى سوء التعامل بين الطلاب بعضهم بعضاً، مما يعيق الدور المنوط بالمدرسة أو يحد من فعاليتها.

وأضافت "خضر"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القسوة فى التعامل مع الآخرين، والتعدى محدثاً أضراراً جسدية للآخرين، وإتلاف ممتلكات وأثاث المدرسة، والبيئة، والتلفظ بكلمات تخدش الحياء، من أهم مظاهر العنف عند طلاب المدارس.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العنف فى المدارس، له عدة عوامل أهمها العوامل النفسية مثل الاستعراض أمام زملائه، والرغبة فى إثبات الذات، وكذلك العوامل الاجتماعية مثل غياب سلطة الوالدين وعدم متابعة الوالدين لأبنائهم، وضعف القيم الدينية لدى الأسرة، والخلافات الأسرية، وطلاق الوالدين، وسفر إحدي الوالدين للخارج، و نقص الوعى الدينى والثقافى، وشيوع مفهوم الاستهتار فى المجتمع كأهم العوامل الثقافية المؤثرة فى ظاهرة انتشار العنف.

طالبت الخبيرة التربوية، أولياء الأمور بزيادة المراقبة لأبنائهم، والتعاون بين الأسرة والمدرسة، لتغيير بعض المفاهيم الخطأ عن العنف، وجعلهم قدوة حسنة، مشددة على ضرورة الحد من برامج العنف فى وسائل الإعلام، والتأكيد على احترام المؤسسة التعليمية، و ترسيخ قيمة القدوة الحسنة وهيبة الهيئة التعليمية.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن علاج ظاهرة العنف المدرسي المنتشر بين الطلاب أهمها تفعيل اللوائح والقوانين المدرسية عن الانضباط وقواعد العقاب، و تفعيل دور الأنشطة التربوية المختلفة فى المدارس، وعمل الندوات والمسابقات عن ظاهرة العنف بالمدارس، وجعل درجات السلوك والمواظبة شرط ضرورى لدخول الامتحان النهائى.