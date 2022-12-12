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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أيتن عامر في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  “إنستجرام” صورة جديدة في أحدث ظهور لها .

وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة:  “ مرحبا ”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

ايتن عامر صبا مبارك الفنانة ايتن عامر عنبر 6

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