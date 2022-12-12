أحلام تهنئ حسين الجسمي بعقد قرانه: ربي يتمم عليكم الفرح والسرور

هنأت الفنانة أحلام الفنان حسين الجسمي بعد عقد قرانه اليوم .

ونشرت أحلام صورة للفنان حسين الجسمي ، عبر خاصية الاستوري ، وعلقت قائلة :" اخويا الغالي الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم علي خير ، بارك الله لك وجمع بينكم وبين اهلك علي خير ٠.



ونشر ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى حسين الجسمى، فيديو لعقد قران الفنان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر حسين الجسمى فى الفيديو الذى نشره صديقه وهو يحتفل وسط أصدقائه والمقربين.

وعلق صديقه على الفيديو قائلا: “أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.