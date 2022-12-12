عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المكسيكي سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا، في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، في التاسعة من مساء الأربعاء 16 ديسمبر، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسيكون سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في ثاني مباريات التي يُديرها لـ “أسود الأطلس”، بعدما أدار المباراة التي جمعتهم ببلجيكا بدور المجموعات، وانتهت بفوزهم بثنائية نظيفة.

وسيعاون راموس، المكسيكيان ألبرتو مورين وميجيل هيرنانديز كحكمين مساعدين، بينما تم تعيين الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا رابعًا.

وسيكون الكندي درو فيتشر حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو، فيما ستكون البرازيلية نويزا باك حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الأمريكي أرماندو فياريال.