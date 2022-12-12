عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المكسيكي سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

سيزار راموس
سيزار راموس

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المكسيكي سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا، في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، في التاسعة من مساء الأربعاء 16 ديسمبر، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسيكون سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في ثاني مباريات التي يُديرها لـ “أسود الأطلس”، بعدما أدار المباراة التي جمعتهم ببلجيكا بدور المجموعات، وانتهت بفوزهم بثنائية نظيفة.

وسيعاون راموس، المكسيكيان ألبرتو مورين وميجيل هيرنانديز كحكمين مساعدين، بينما تم تعيين الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا رابعًا.

وسيكون الكندي درو فيتشر حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو، فيما ستكون البرازيلية نويزا باك حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الأمريكي أرماندو فياريال.

فيفا المغرب فرنسا سيزار راموس كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

لماذا ناقصة عقل ودين ؟.. علي جمعة: لـ 5 أسباب أبرزها جمالها

كله بسببهم.. زوج للقاضى: أسرة زوجتي غشونى وأخفوا عنى مرضها

هل سيطر الفراعنة على إسبانيا.. لغز أثر مصري مذهل حير العلماء

حصاد الأزهر في 2022.. جولات عالمية وقرارات مهمة للإمام الأكبر

وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

الأهلي يعود لمركزه المفضل ويتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد 3-0

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تثير جدلا بأنوثتها

دراسة: صوت المرأة يشتت ذهن الرجل

فيديو

تقسيم اليوم الدراسي لـ 3 فترات.. 7 توصيات مهمة من تعليم الشيوخ

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ