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رئيس التحرير
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رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد  “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الفنانين الذين أثاروا الجدل بسبب حديثهم عن أحلامهم و رؤيتهم للأنبياء . 

و يرصد الفيديو التالي حكايات الفنانين و الفنانات مع الأحلام :

شاهد الفيديو 

كشفت الفنانة حنان شوقي، سبب اختفائها على المجال الفني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هناك سبب قوي لهذا الاختفاء طيلة الفترة الماضية.
وقالت حنان شوقي، :"رميت الدنيا علشان اشتري نفسي، واشتري قلبي وروحي، واتخذت للحقيقة وإلى اللي انا مخلوقة علشانه، ودعيت ربنا أنه يرشدني".

وأضافت حنان شوقي،  :"في شهر رمضان كنت أقرأ القرآن الكريم شوفت سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم في اليقظة، وليس في المنام، وهذا الأمر غيرني تماما وبنسبة 180 درجة.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

 

كدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أنها شاهدت جميع الأنبياء في منامها، مشيرة إلى أنها تطلع على بعض اللحظات الغريبة في حياتها من خلال الأحلام.

وقالت سلاف فواخرجي في حلمها الذي أثار الجدل، إنها رأت السيدة رقية ابنة الحسين ابن علي تناديها في المنام، لتتنكر في الصباح التالي وتذهب للجامع مع صديقتها للزيارة"

الفنان رشوان توفيق من أكثر النجوم الذين تحدثوا عن أحلامهم ورؤيتهم للأنبياء والصالحين في المنام بكثير من التفاصيل.

وقال رشوان توفيق: "رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، ورأيت أيضًا السيدة مريم، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح.

 

 

 

مريم كمال أنبياء الفنانين

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