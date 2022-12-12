أخبار السوشيال: تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى.. وتعليق نارى من أكرم توفيق قبل مواجهة صن داونز بدورى الأبطال

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير ، عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصري ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

علق نبيل الحلفاوي، على فوز النادى الأهلى أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام.

علق أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلي، على قرعة دورى أبطال أفريقيا التى أوقعت الأهلى مع صن داونز .

نشر الإعلامى أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك ، صورة لـ محمد صلاح ، لاعب نادى ليفربول ، من زيارته لـ لـ مركز راشد لأصحاب الهمم .