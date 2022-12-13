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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

نصائح شتوية
نصائح شتوية

تبدأ مشكلة احتقان الأنف وتزداد سوء مع بداية موسم البرد، ومع ذلك يقع الكثير فى خطأ تناول الأدوية الخاصة بنولات البرد ويجهلا العلاجات المنزلية الخمسة وهي تتمثل فيما يلي :

شاي الزنجبيل

وفقًا لتقرير نشر في Research Gate فإن الزنجبيل غني بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعمل على فتح الأنف المسدود في مثل هذه الحالة ، يمكنك الحصول على الراحة عن طريق امتصاص قطعة من الزنجبيل عندما تكون مصابًا بنزلة برد. بصرف النظر عن ذلك ، فإن شرب شاي الزنجبيل 2-3 مرات في اليوم يمكن أيضًا أن يخلصك من انسداد الأنف.

اشرب ماء العسل

العسل مصدر غني بالعناصر الغذائية القوية مثل الفيتامينات والمعادن. كما أن لها خصائص مضادة للجراثيم تساعد في محاربة الالتهابات البكتيرية المختلفة. يعمل العسل بشكل فعال في توفير الراحة من انسداد الأنف وتهيج الحلق والمخاط. في مثل هذه الحالة ، يمكن لملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب من الماء الفاتر أن يزيل انسداد الأنف.
 

شم البصل

وفقًا للتقرير المنشور في NCBI ، يتمتع البصل بخصائص طبية ومغذيات مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وأوميغا 3 ، والتي تعمل على توفير الراحة من مشاكل الجهاز التنفسي. في مثل هذه الحالة ، عن طريق تناول البصل أو شمه ، يمكنك التخلص من انسداد الأنف. تثبت رائحة البصل المفروم الطازج لمدة خمس إلى ست دقائق أنه مفيد لك.

خذ البخار

استنشاق البخار طريقة قديمة لتخفيف انسداد الأنف. يُعتقد أن الهواء الدافئ الرطب يخفف المخاط ويوفر الراحة من أعراض البرد والإنفلونزا. في مثل هذه الحالة ، بإضافة الأعشاب المطهرة مثل بذور النعناع وتناول البخار 2-3 مرات في اليوم ، ستبدأ في الشعور بالراحة من انسداد الأنف في غضون أيام قليلة.

النوم على وسادة عالية

يزداد احتقان الأنف سوءًا في الليل. لأنه بسبب النوم بشكل مستقيم ، يتراكم المخاط في الرأس ، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس. هذا يمكن أن يؤدي إلى صداع الجيوب الأنفية الصباحي. في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يكون النوم على وسادة عالية مفيدًا لك جربي هذه العلاجات وشوف تندهشين من النتيجة .

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