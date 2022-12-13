المحكمة العليا الأمريكية لولاية كاليفورنيا تحظر منتجات التبغ المنكهة

مهدت المحكمة العليا الأمريكية ، يوم الاثنين ، الطريق أمام ولاية كاليفورنيا لفرض حظر وافق عليه الناخبون في الولايات الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان على منتجات التبغ المنكهة ، ورفضت R.J. محاولة شركة رينولدز للتبغ منعها على أساس أن السياسة تتعارض مع القانون الفيدرالي.

رفض القضاة طلب الطوارئ الذي قدمه ر. رينولدز ، وهي وحدة تابعة لشركة بريتيش أميركان توباكو (BATS.L) ، ومدعون آخرون لتعليق الحظر المفروض على بيع جميع منتجات التبغ المنكهة في الولاية - بما في ذلك السجائر الإلكترونية - والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة من خلال إجراء اقتراع في 8 نوفمبر.

وقع الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم في عام 2020 قانونًا لحظر المنتجات بما في ذلك سجائر المنثول ومنتجات الـ vaping بنكهة حلوى القطن ، استجابةً للمخاوف بشأن زيادة استخدام السجائر الإلكترونية والتبغ من قبل المراهقين.

تم تأجيل تنفيذ الحظر بعد أن جمع تحالف يمثل صناعة التبغ ما يكفي من التوقيعات ليضع على الناخبين إجراء اقتراع من شأنه أن يوقف ولاية كاليفورنيا عن أن تصبح أكبر ولاية حتى الآن لحظر مبيعات منتجات التبغ المنكهة.

لكن ما يقرب من ثلثي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بشأن الإجراء المعروف باسم الاقتراح 31 وافقوا على حظر المبيعات.

بعد يوم واحد من التصويت ، قال R.J. رفعت رينولدز دعوى قضائية لمنع مسؤولي كاليفورنيا من السماح بسريان الحظر كما هو مخطط في 21 ديسمبر. رفعت دعوى قضائية جنبًا إلى جنب مع مجموعة تمثل تجار التجزئة للتبغ ، وجمعية سوق الجوار ، ومتجر السجائر الإلكترونية.

وقال النائب العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا ، وهو ديمقراطي دافع عن الحظر في المحكمة ، في بيان: 'إنني أشيد بالمحكمة العليا لرفضها أحدث محاولة لشركة Big Tobacco لمنع الحظر المنطقي الذي فرضته كاليفورنيا على منتجات التبغ المنكهة'.

أفاد ما يقدر بنحو 2.55 مليون طالب في المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة باستخدام السجائر الإلكترونية في تقرير أعده مسؤولو الصحة الفيدراليون بالنظر إلى فترة تمتد من يناير إلى مايو من هذا العام. من بين أولئك الذين أبلغوا عن استخدام السجائر الإلكترونية ، قال ما يقرب من 85 ٪ إنهم استخدموا نسخًا منكهة.

سيجعل القانون كاليفورنيا الولاية الثانية التي تحظر جميع مبيعات منتجات التبغ المنكهة بعد ولاية ماساتشوستس في عام 2019. وفرضت عدة ولايات أخرى قيودًا على منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة ، وتبنت عدة بلديات حظرًا خاصًا بها.

حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2020 جميع النكهات باستثناء التبغ والمنثول في جوول والسجائر الإلكترونية الأخرى التي تعتمد على الخراطيش. في يونيو ، سعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى حظر مبيعات جميع السجائر الإلكترونية لشركة Juul ، على الرغم من أنها قامت في وقت لاحق بتعليق الطلب.

بالإضافة إلى الـ vaping ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل اقتراحًا طال انتظاره لحظر سجائر المنثول والسيجار المنكه ، وهو انتصار للمدافعين عن مكافحة التدخين ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستغرق سنوات للتنفيذ.

في الدعوى القضائية التي تطعن في حظر ولاية كاليفورنيا ، قال R.J. جادل رينولدز بأن قانون مكافحة التبغ الفيدرالي ، الذي تفرضه إدارة الغذاء والدواء ، يستبق قوانين الولاية والقوانين المحلية التي تحظر مبيعات منتجات التبغ المنكهة.

لكن قاضياً فيدرالياً قضى بأن هذه الحجج مُنعت بقرار أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة في مارس أيدت حظراً مماثلاً في مقاطعة لوس أنجلوس.

رفضت الدائرة التاسعة في 29 نوفمبر / تشرين الثاني محاولة الشركات منع الحظر على مستوى الولاية في انتظار استئناف ، مما دفعهم بعد ذلك إلى مطالبة المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل. ج. طلب رينولدز بشكل منفصل من المحكمة مراجعة قضية لوس أنجلوس.