رئيس الوزراء البريطاني يواجه مطالب جديدة من حزبه المنشق

أطلق سياسيون محافظون بريطانيون الأحد حملتين لمعالجة المخاوف بشأن اتجاه الحزب والحكومة ، في أحدث تحد لمحاولات رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك لتوحيد حزب ممزق.

وأطاح حزب المحافظين، بالفعل، برئيسي وزراء في عام 2022 - بوريس جونسون وليز تروس - ويتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي بأرقام مزدوجة ، مع توقع انتخابات وطنية أخرى في عام 2024.

أصبح سوناك رئيسًا للوزراء في أكتوبر عندما استقال تروس بعد أقل من شهرين. تعرضت فترة ولايتها الفوضوية لأضرار قاتلة عندما فقدت خطتها المالية للتخفيضات الضريبية غير الممولة ثقة الأسواق.

لقد عكس سوناك تلك الخطط وبدلاً من ذلك رفع الضرائب ، مما طمأن الأسواق المالية ، لكنه أزعج بعض المشرعين المحافظين.

كتبت مجموعة من 40 مشرعا من حزب المحافظين إلى وزير المالية جيريمي هانت يوم الأحد 'في الميزانية الأخيرة ، قررت الحكومة فرض ضرائب على الجمهور البريطاني بمستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية'.

وذكرت المجموعة 'نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على طمأنة ناخرينا ، الذين يشعرون بالقلق بشأن أزمة تكلفة المعيشة ، بأن كل قرش من أموال دافعي الضرائب ينفق نيابة عنهم يوفر قيمة للمال ولا يضيع'.

وقالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم حزب المحافظين، إنها ستنشر تقريرًا يوم الاثنين يحدد 7 مليارات جنيه إسترليني (8.58 مليار دولار) من 'الهدر' الذي يمكن التخلص منه ، مما يسمح للحكومة بخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على خدمات الخطوط الأمامية.

كانت الأسابيع الستة الأولى لـ سوناك كرئيس للوزراء أكثر هدوءًا من سَلَفِه، لكن المشرعين المتوترين فرضوا بالفعل تنازلات سياسية على أهداف بناء المنازل ومزارع الرياح البرية.

كما يتعين عليه التعامل مع تأثير فواتير الطاقة المتزايدة ، وأزمة تكلفة المعيشة ، والإجراءات الصناعية التي من المقرر أن تعطل المستشفيات والنقل في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وأيضا تم إطلاق مجموعة منفصلة - المنظمة الديمقراطية المحافظة - يوم الأحد تهدف إلى 'استعادة السيطرة' على الحزب نيابة عن أعضاء الحزب ، بعد أن أطاح الحزب البرلماني بجونسون وتروس - واختيار سوناك -. تم اختيار كل من جونسون وتروس من خلال تصويت أعضاء حزب المحافظين بحوالي 170.000.

وقالت المجموعة، بدعم من وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، إن اختيار المشرعين لـ سوناك، بعد أسابيع فقط من تصويت الأعضاء لصالح تروس ، 'أنهى أخيرًا إيمان الأعضاء بأي ديمقراطية حزبية موجودة داخل حزب المحافظين'.