قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو، تسديد محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري لركلة الجزاء خلال مواجهة الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار إسناد ركلة الجزاء لمحمود علاء في مباراة الاتحاد والأهلي قرار كارثي، آخر واحد ممكن يلعب ركلة الجزاء أمام الأهلي هو محمود علاء حاليا"

أضاف: "في ضغط سوشيال ميديا عليه وجمهور الأهلي أمامه في المدرجات، القرار كان كارثيا"

وختم حديثه قائلا: "الجهاز الفني للاتحاد كان خاطئا لفكرة إسناد ركلة الجزاء لمحمود علاء"