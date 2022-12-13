نجم الزمالك السابق: أداء الاتحاد السكندري أمام الأهلي جيد رغم الهزيمة الكبيرة

أكد أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق أن فريق الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز على الرغم من الهزيمة في مباراة الفريقين بالمسابقة.

وقال أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" آداء الاتحاد السكندري أمام الأهلي جيد رغم الهزيمة الكبيرة وقدم الفريق السكندري عرض جيد أمام الأهلي ولكن خبرة لاعبي الفريق الأحمر اللقاء والنتيجة في نهاية الأمر ".

وتابع:" السويسري مارسيل كولر يسير بخطى ثابتة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز في ولايته الأولى ".