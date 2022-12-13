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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع عقود لـ74 منتفعا بالتجمعات التنموية بمركز الحسنة

تنفيذي مجلس مدينة
تنفيذي مجلس مدينة الحسنة

واصل مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء،  توقيع عقود المنتفعين بالتجمعات التنموية بمركز ومدينة الحسنة ،  تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 


 وأفاد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة،  أنه تم توقيع (٧٤) عقدا  للفائزين للحصول علي منزل علي مساحة ٢٠٠م٢  وقطعة أرض على مساحة خمسة أفدنة بتجمع خشم القادم.


مشروع تنموي سكنى زراعى

 

مؤكدا على أن التجمعات التنموية بوسط سيناء،  تمثل مشروع تنموي سكنى زراعى لتنفيذ سياسة التوطين في مختلف مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء،  واستثمار  المقومات الطبيعية المتوفرة في المنطقة خاصة الثروات المعدنية وصلاحية التربة للزراعة. 

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الحسنة عقود التجمعات التنموية مركز

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