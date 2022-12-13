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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف جديدة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.. تعرف على الشروط والأوراق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر توافر عدد من الوظائف الشاغرة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عن طريق الندب من  الجهات الحكومية من داخل المحافظة أو خارجها، حيث يتم تقدم الطلبات بمقر أرشيف مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر.

وجاءت الوظائف المعلن عنها على النحو التالي: عدد 3 من الحاصلين على مؤهل ليسانس الحقوق دون اشتراط المجموعة النوعية.

• عدد 3 من الحاصلين على مؤهل تجارى عالى دون اشتراط المجموعة النوعية.

• عدد 3 مكتبية من الحاصلين على مؤهل فوق متوسط أو متوسط ويجيد استخدام الحاسب الآلى.

• عدد 2 سائق.

وأعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر عن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها وهي: بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل متضمناً موقف الجزاءات، موافقة جهة عمله الأصلية على الانتداب، صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

مميزات الوظائف الجديدة بمديرية صحة البحر الأحمر

حافز 100% من أساسى الموظف فى 30/06/2015 يصرف شهرياً مع الراتب.

حافز تميز يصرف كل شهرين للموظف وفقاً للضوابط المعمول بها.

بدل مقابل نقدى لاستمارات السفر المجانية التى تعطى لكافة العاملين بالمحافظة حسب حالة كل موظف الاجتماعية وذلك وفقاً لما هو معمول به بمحافظة البحر الأحمر.

استراحة مشتركة للموظفين من خارج المحافظة وذلك للموظف دون عائلته.

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