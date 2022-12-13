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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توظيف أموال.. نصاب يستولي على 2 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 6 مواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً احتياليا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (2) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى  على النحو المُشار إليه.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة توظيف اموال وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة الدراجات النارية مكافحة الجريمة

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