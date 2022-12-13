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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

المتهمون
المتهمون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، نجح رجال المباحث في ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، زوجته ، شقيقها "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

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تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،300 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة وعقدين خاصين بوحدتين سكنيتين بإسم المتهمة المشار إليها.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأقرت المتهمة بأن المشغولات الذهبية المضبوطة وعقود الوحدتين السكنيتين والسيارة قامت بشرائهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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