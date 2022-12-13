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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أشخاص يفتعلون مشاجرة مع مواطن لسرقته بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية

ضبط رجال الأمن 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس قررا بأنه عقب إيداعه مبلغ مالى بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين 3 أشخاص "غير معلومين لديه" يستقلون سيارة ملاكى قاموا على إثرها بإستيقافه والاستيلاء على حقيبة يده وبداخلها ( مبلغ مالى - هاتف محمول - مفتاح سيارة).

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم  معلومات جنائية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهم البعض وإنفاق نصيبهم من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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