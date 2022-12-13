الكرملين: انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في التسوية بأوكرانيا دون الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن "انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد".



وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن كل مقترحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "السلمية" تؤدي إلى مواصلة القتال.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أن بلاده - التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية - بحاجة إلى 800 مليون يورو على الأقل كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء.

