تطعيم 455 ألفاً ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطعيم 454 ألفاً و916 طفلاً خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمراكز وقرى المحافظة، بنسبة 86.5٪، حتى أمس الاثنين، من المستهدف 525 ألفاً و 618 طفلاً، موجهاً الشكر للفرق والاطقم الطبية، المشاركة في التطعيم، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بالمديرية.

قال محافظ كفر الشيخ، انتشرت الفرق الثابتة والمتحركة، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وتستمر حتى يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفاً و 618 طفلاً وطفلة.