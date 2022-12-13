ثلاثية الأهلي تشعل غضب إدارة الاتحاد.. مصيلحى يجتمع بـ زوران وإيقاف مستحقات اللاعبين

عقد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري اجتماعا اليوم بالمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم زوران مانولوفيتش و مساعديه

وأبدى محمد مصيلحي رئيس النادى ضيقه من النتائج السلبية للفريق في المباريات الثلاث الأخيرة التى لم يستطع الفريق الحصول على أى نقاط خلالها ، هذا بخلاف ما قدمه فريق الكرة من أداء متميز ورائع فى أول ثلاث مباريات و التي لاقت استحسان الجميع داخل قلعة زعيم الثغر.

وقرر محمد مصيلحى بالتنسيق مع المدير الفنى " زوران " إيقاف أى مستحقات خاصة بالفريق لحين تحسن نتائج و أداء الفريق.

ووافق رئيس النادى و المدير الفنى على قبول الاعتذار المقدم من الكابتن محمد إبراهيم مدرب الفريق عن الاستمرار فى مهام عمله لظروف خاصه به.

و شدد رئيس النادى على كامل دعم و مساندة مجلس إدارة النادى للجهاز الفني بقيادة الصربى " زوران " ، مؤكداً أن الإدارة الفنية للفريق صاحبة بصمة واضحة، وأشاد الجميع بـ " زوران " منذ توليه القيادة الفنية لفريق الكرة.

من جانبه أشاد " زوران " بلاعبى الفريق مؤكدا أنهم يمتلكون قدرات فنية كبيرة و مميزة و قادرون على العودة لاانتصارات من جديد خلال المواجهات القادمة.

بدوره أشار رئيس النادى إلى أنه يُقدر تماما حالة الغضب التي انتابت جماهير الثغر عقب لقاء أمس أمام النادى الأهلى، موضحاً أن جماهير الثغر العظيمة الوفية هي الداعم الدائم لنادى الاتحاد السكندرى على مر العصور.

وطالب الجميع بالوقوف صفاً واحداً خلف الفريق للعودة مجدداً للانتصارات و الأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة فى بداية الموسم ، خاصة و أن المواجهات الثلاثة القادمة للفريق سوف تقام بالإسكندرية مع أندية فاركو و سموحة و سيراميكا كيلوباترا .