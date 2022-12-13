لبلوغهم السن القانونية للمعاش.. محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من الموظفين

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من العاملين بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأسر المكرمين، والعاملين بالديوان، موجهاً الشكر لهم على ما بذلوه طوال فترة عملهم، وجهودهم المبذولة في الإدارات التي تم تكليفهم بها.

وكرم محافظ كفر الشيخ أشرف الدقوقي، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي، وعلى الطباخ، مدير عام الادارات، والسيد أحمد البكنوني، موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، بعد أن أدوا عملهم على أكمل وجه، حتى وصولهم لسن المعاش.

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