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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبلوغهم السن القانونية للمعاش.. محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من الموظفين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من العاملين بديوان عام المحافظة.

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 جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير  المساعد، وأسر المكرمين، والعاملين بالديوان، موجهاً الشكر لهم على ما بذلوه طوال فترة عملهم، وجهودهم المبذولة في الإدارات التي تم تكليفهم بها.

وكرم محافظ كفر الشيخ أشرف الدقوقي، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي، وعلى الطباخ، مدير عام الادارات، والسيد أحمد البكنوني، موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، بعد أن أدوا عملهم على أكمل وجه، حتى وصولهم لسن المعاش.

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محافظ كفر الشيخ التحول الرقمي مركز المعلومات مناهضة العنف ضد المرأة الموارد البشرية اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين نائب محافظ

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