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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحالف الوطني: تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لـ 30 أسرة غير قادرة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن التحالف مع مؤسسة صناع الخير يحتفلان بافتتاح قرية الفارسية بالأقصر بعد إعادة تطويرها، موضحًا أن التحالف بدأ  بتوفير جميع احتياجات المواطنين بالقرية بشكل علمي ومدروس.

وأكد “عبد الرحمن”، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، أن المسح الشامل لاحتياجات القرية دلالة على وجود منازل متعددة لا تصلح للحياة الآدمية علي الاطلاق وتم هدمها وإعادة بنائها بالكامل جدران وخرسانة وتشطيب كامل بالفرش وغرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ واستقبال، بالإضافة إلي الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه تمت دراسة المهن التي يحترفها الأهالي لتحقيق التمكين الاقتصادي، وتم تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لـ 30 أسرة غير قادرة، مشيرا إلي أن التحالف يعمل وفق اجندة أهداف قومية ويحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على إعادة الإعمار الشامل بجميع القطاعات.

 

التحالف الوطني صناع الخير قرية الفارسية التمكين الاقتصادي للعمل الأهلي والتنموي عصام عبد الرحمن

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