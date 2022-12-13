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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حل أزمته مع الموسيقيين.. عمر كمال يحيي حفلتين بلبنان في رأس السنة

عمر كمال
عمر كمال

استقر عمر كمال بشكل رسمي على إحياء حفلات رأس السنة الجديد 2023 بلبنان، حيث تعاقد مؤخرا على إحياء حفلتين دفعة واحدة، الأولى داخل منتجع لارك صيدا والأخري داخل أحد المطاعم الشهيرة هناك.


وجاء تعاقد عمر كمال على حفلتين برأس السنة بعد انهاء أزمته مع نقابة الموسيقين ونقيبها الفنان مصطفى كامل، والذى أصدر قرارا بوقفه عن العمل لامتناعه عن إبلاغ النقابة بجدول حفلاته خارج مصر.
 


تفاصيل حل الأزمة بين عمر كمال ونقابة الموسيقيين

 

وأعلن عمر كمال انتهاء الأزمة بينه وبين نقابة الموسيقيين بعد التحقيق معه بمقر النقابة وتغريمه 50 ألف جنيه.

 

وأضاف “عمر كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، بعد تولي النقيب مصطفى كامل: "مضيت بالفعل على القرارات الجديدة، المتعلقة بالسفر إلى الخارج، وإبلاغ النقابة، لكني سافرت من غير تصريح، بجهل مني". 

 

وأكمل: قدمت جولة غنائية من 5 حفلات في عدة دول، منها: قطر ودبي وهولندا وبرشلونة، وما أخدتش تصريح من النقابة.. عند معرفتي بقرار النقابة؛ توجهت لهم اليوم، ووجدت أن العقوبة تنص على إيقاف أسبوع، وغرامة 100 ألف جنيه". 

 

واسترسل:" قدمت طلب التماس؛ لكون الأمر غير مقصود تماما، وبالفعل تم تخفيف العقوبة إلى غرامة 50 ألف جنيه"، مؤكدا أنه لم يكن يدري بتفعيل البند. 

 

وأردف: "بطلت الحوارات والمشاكل بتاعت زمان.. كنت بعمل حاجات مش كويسة، لكن الواحد عقل ونضج وبقيت أشتغل على نفسي". 

ولفت إلى أنه قدم حفلات غنائية على هامش كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العديد من الحفلات في قطر ودبي وهولندا وبرشلونة.

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