عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن بقوة 125 وات و 18 جيجابايت رام.. موتورولا تستعد لإطلاق Moto X40

Motorola Moto X40
Motorola Moto X40

تستعد شركة  موتورولا  أن تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة Moto X40 التي ستأتي بقدرة شحن سريع تصل إلى 68 وات و 125 وات، وذلك في 15 ديسمبر الجاري.

وفقا لموقع gsmarena التقني، ستقيم  موتورولا  حدثا في الصين ستكشف فيه عن جهازين وهما Motorola Moto X40 و Moto X40 Pro اللذان يعتبران من أفضل ما قدمت العلامة التجارية نظرا لإمكانيات لشحن السريع جدا الغير مسبوقة.

Motorola Moto X40

بالنسبة لهاتف Motorola Moto X40 سيكون بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم MYUI مع وزن إجمالي 169 جرام و سمك 8.5 مم و شريحتين اتصال من نوع كارت SIM.

وفقا لمعلومات الموقع التقني التي لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة المصنعة، سيكون Motorola Moto X40 بشاشة حجمها 6.67 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 144 هرتز مع أقصى درجة سطوع 1250 شمعة، مع دقة وضوح (1080x2400) بيكسل، مع وجود 395 بيكسل لكل بوصة.

Motorola Moto X40

يتم تشغيل  هاتف  Motorola Moto X40 بوحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8550 Snapdragon من الجيل الثاني وبتكنولوجيا الـ 4 نانو ثماني النواة مع كارت معالجة الرسومات الجرافيك Adreno 740.

خصم 25% وشحن البطارية بالكامل في 10 دقائق... موتورولا edge30 neo الجديد

بسعر مش هتلاقي زيه.. هاتف يعيد موتورولا للمنافسة من جديد

يأتي هاتف Motorola Moto X40 في عدة 4 إصدارات مختلفة، الأول باكرة عشوائية 8 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ومساحة تخزين صلبة 128 جيجابايت، الإصدار الثاني بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين على القرص الصلب 256 جيجابايت، الإصدار الثالث ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع مساحة تخزين صلبة 256 جيجابايت، الإصدار الرابع ذاكرة تخزين عشوائي 18 جيجابايت مع مساحة تخزين صلبة 512 جيجابايت.

من أهم مميزات جهاز Motorola Moto X40 أنه مع بطارية حجمها كبير 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 وات، أما هاتف Motorola Moto X40 Pro فيأتي ببطارية 4800 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 125 وات.

موتورولا Moto X40 Moto X40 Pro Motorola Moto X40 Motorola Motorola Moto X40 Pro أندرويد أندرويد 13 كوالكوم Snapdragon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

5 أبراج يتزوج مواليدهم على مراته في السنة الجديدة.. تعرفي عليهم

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

موضوعات متعلقة

بعد إعادة العلامة مجددا.. 7 مزايا جديدة لـ تويتر بلو تعرف عليها

بعد طرحها في الصين.. ما هي نظارات Vision Glass من هواوي

عرض لفترة محدودة..إيلون ماسك يعيد تويتر بلو ويمهد الطريق لأسعار اشتراكات أعلى

بدقة 200 ميجابيكسل.. شاومي تستعد لإطلاق "ريدمي نوت 12 برو +"

بعد وضعه في القائمة السوداء.. إيلون ماسك يستقبل عالم أوبئة بمقر تويتر

ثورة في التصوير الفوتورغرافي.. اعرف مواصفات هاتف ZTE نوبيا Z50 الجديد| فيديو

أفضل صور بورتريه لموبايل في العالم.. اعرف مواصفات تكنو فانتوم X2

بخصم 23%.. اشتري جوال سامسونج جالاكسي M23 بسعر مناسب

ترشيحاتنا

تعرف على أجندة على هامش حضوره القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن

السيسي يصل واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية

مونديال ميسي؟.. الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2022 بثلاثية في شباك كرواتيا

فتاة سورية أشعلت السوشيال ميديا بمرضها الغريب.. فما أسباب اضطراب الضحك

بايدن يستضيف قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا لتعزيز الشراكة بين بلاده والقارة

ألفاريز يسجل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك كرواتيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في الحلبة والشمندر.. طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال

لحظة سقوط رأس شاب هندي أسفل عجلات حافلة.. ونجاته بمعجزة

بتقلد رانيا يوسف.. كيت هدسون بدون بطانة في برنامج تلفزيوني

بعد كشف حقيقة توقف برنامجها..5 صور لـ ياسمن عز وضعتها فى مأزق

فيديو

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

أسرار الوفاة الغامضة للحسناء كاميليا.. هل أمر الملك فاروق باغتيال عشيقته؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ