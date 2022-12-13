شحن بقوة 125 وات و 18 جيجابايت رام.. موتورولا تستعد لإطلاق Moto X40

تستعد شركة موتورولا أن تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة Moto X40 التي ستأتي بقدرة شحن سريع تصل إلى 68 وات و 125 وات، وذلك في 15 ديسمبر الجاري.

وفقا لموقع gsmarena التقني، ستقيم موتورولا حدثا في الصين ستكشف فيه عن جهازين وهما Motorola Moto X40 و Moto X40 Pro اللذان يعتبران من أفضل ما قدمت العلامة التجارية نظرا لإمكانيات لشحن السريع جدا الغير مسبوقة.

Motorola Moto X40

بالنسبة لهاتف Motorola Moto X40 سيكون بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم MYUI مع وزن إجمالي 169 جرام و سمك 8.5 مم و شريحتين اتصال من نوع كارت SIM.

وفقا لمعلومات الموقع التقني التي لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة المصنعة، سيكون Motorola Moto X40 بشاشة حجمها 6.67 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 144 هرتز مع أقصى درجة سطوع 1250 شمعة، مع دقة وضوح (1080x2400) بيكسل، مع وجود 395 بيكسل لكل بوصة.

Motorola Moto X40

يتم تشغيل هاتف Motorola Moto X40 بوحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8550 Snapdragon من الجيل الثاني وبتكنولوجيا الـ 4 نانو ثماني النواة مع كارت معالجة الرسومات الجرافيك Adreno 740.

يأتي هاتف Motorola Moto X40 في عدة 4 إصدارات مختلفة، الأول باكرة عشوائية 8 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ومساحة تخزين صلبة 128 جيجابايت، الإصدار الثاني بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين على القرص الصلب 256 جيجابايت، الإصدار الثالث ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع مساحة تخزين صلبة 256 جيجابايت، الإصدار الرابع ذاكرة تخزين عشوائي 18 جيجابايت مع مساحة تخزين صلبة 512 جيجابايت.

من أهم مميزات جهاز Motorola Moto X40 أنه مع بطارية حجمها كبير 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 وات، أما هاتف Motorola Moto X40 Pro فيأتي ببطارية 4800 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 125 وات.