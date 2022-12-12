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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 25% وشحن البطارية بالكامل في 10 دقائق... موتورولا edge30 neo الجديد

موتورولا Edge 30
موتورولا Edge 30 Neo

 

مع اقتراب نهاية العام الحالي، تقدم منصات التجارة الإلكترونية تخفيضات كبيرة على معروضاتها ومن أهم تلك العروض هي الخاصة بالهواتف الذكية، مع نهاية العام يمكنك أن تحصل على جوال جديد و بمواصفات استثنائية و بتخفضيات كبيرة.

يطرح موقع أمازون في ألمانيا خصم يصل إلى 25% على جوال  موتورولا  Edge 30 Neo الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G الذي تم طرحه لأول مرة أكتوبر الماضي، وأصبح سعره 299 يورو بدلا من 399 يورو أي ما يعادل 1160.65 درهم إماراتي أو 7799.01 جنيه مصري فقط.

موتورولا Edge 30 Neo 

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال  موتورولا  Edge 30 Neo بمواصفات مميزة للغاية مع نظام تشغيل أندرويد 12 وكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل وبالتالي هي واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة في الهواتف الجوالة الحالية في السوق.

موتورولا Edge 30 Neo 

يتم تشغيل جوال  موتورولا  Edge 30 Neo من خلال معالج كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 بتكنولوجيا الـ 6 نانو وهو ثمانى النوى مع معالج رسومات الجرافيك Adreno 619، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت ومساحة تخزين صلبة 128 جيجا بايت ولا دعم تركيب شريحة ميموري إضافية.

بالنسبة لشاشة جوال موتورولا Edge 30 Neo فهي من نوع P-OLED ومعدل تحديث 120 هرتز وحجم 6.28 بوصة مع درجة وضوح (1080x2400) بيكسل مع كثافة بيكسلات تصل إلى 419 بيكسل في كل بوصة.

يتميز جوال موتورولا Edge 30 Neo ببطارية بحجم 4020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 68 وات والشحن اللاسلكي بقوة 5 وات وبالتالي خلال 10 دقائق فقط من الشحن تعود البطارية لكامل طاقتها، ولا يمكن إزالتها من الجهاز ومصنوعة من الليثيوم بوليمر.

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يأتي جوال موتورولا Edge 30 Neo بكاميرا رئيسية في الجهة الخلفية بدقة وضوح 64 مع حجم فتحة عدسة واسعة f/1.8 وكاميرا ثانية بدقة 13 وفتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 ومن الخصائص المميزة وجود فلاش ثنائي والقدرة على التقاط فيديوهات بجودة 1080 ميجابيكسل وحتى 120 إطار في الثانية.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، أو السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل وحجم فتحة عدسة واسعة f/2.4 داعمة لخاصية HDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل و30 إطار في الثانية.

يمكنك شراء جوال موتورولا Edge 30 Neo من خلال النقر على هذا  الرابط

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